House of the Dragon S3 | Tommy Flanagan nel cast

La produzione della Stagione 3 di House of the Dragon è oramai prossima a partire, ma nell’attesa spazio al casting.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, l’attore veterano Tommy Flanagan si è unito al cast in un ruolo considerato chiave ai fini della narrazione della terza stagione. La fonte ha infatti riferito che l’attore avrà il ruolo di Ser Roderick Dustin, un signore della guerra del nord temprato dalle battaglie che guida un folto contingente di soldati veterani noti come Lupi d’Inverno in battaglia durante la Danza dei Draghi per sostenere le rivendicazioni di Rhaenyra Targaryen.

In precedenza, il cast di House of the Dragon S3 ha accolto James Norton nel ruolo di Ormund Hightower, altro importante personaggio nei romanzi di George R.R. Martin che, guarda caso, avrà uno scontro sanguinario sul campo di battaglia proprio contro Ser Roderick Dustin.

House of the Dragon è stata creata da Ryan Condal (anche nei panni di showrrunner) e George R.R. Martin. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione è durata 8 episodi. La serie si chiuderà con la quarta stagione.

La trama della seconda stagione (qui il trailer): Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. In questa seconda stagione il regno verrà spaccato in due e tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

Il cast conta la presenza di Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.