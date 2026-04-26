L’attesa per il ritorno a Westeros è quasi finita.

Durante il panel di HBO al CCXP Mexico, le star Matt Smith, Olivia Cooke e Fabien Frankel hanno infiammato la platea mostrando in anteprima alcune sequenze di House of the Dragon 3.

Sebbene il trailer integrale verrà rilasciato online solo questo lunedì, le prime anticipazioni descrivono una stagione monumentale, definita dallo showrunner Ryan Condal come “la più grande e brutale mai realizzata“. La serie prequel di Game of Thrones si prepara a tornare sul piccolo schermo il prossimo giugno, portando la Danza dei Draghi verso il suo apice distruttivo.

Nelle immagini mostrate in esclusiva al pubblico di Città del Messico (e descritte per noi da THR), spicca un Corlys Velaryon (Steve Toussaint) ormai rassegnato all’inevitabilità del conflitto, mentre Ser Criston Cole avverte che “rovina e sventura” circondano ormai ogni fazione.

House of the Dragon 3 anticipazioni: Alicia e Rhaenyra verso lo scontro finale

Durante l’evento, Olivia Cooke ha offerto una riflessione profonda sul legame tra Alicent e Rhaenyra, spiegando che l’odio attuale nasce dalle ceneri di un grande amore ormai perduto. Matt Smith ha promesso che i nuovi episodi torneranno alla natura più cruda e viscerale dello show, con un numero di draghi senza precedenti, tra cui il temibile Caraxes. Smith ha inoltre lodato la natura imprevedibile di Daemon, sottolineando come il suo personaggio continuerà a giocare secondo le proprie regole in una stagione che promette di essere “più audace, più sanguinosa e più pericolosa” di tutto ciò che abbiamo visto finora.

La terza stagione di House of the Dragon (che, ricordiamo, sarà disponibile tra poche ore) si concentrerà sulla sopravvivenza dei singoli e sulla devastazione causata dalla guerra totale.