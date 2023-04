House of the Dragon: Quattro nuovi attori per la seconda stagione

Con la produzione partita all’inizio di questo mese, la serie tv House of the Dragon cerca nel casting linfa nuova in vista della seconda stagione.

Il sito SuperHeroHype ha riferito questa sera che quattro nuovi attori hanno raggiunto la crew di produzione in quattro ruoli abbastanza centrali, i loro nomi sono quelli di Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

Beale (Penny Dreadful) interpreterà Ser Simon Strong, il pro-zio di Lord Larys (Matthew Needham), che è anche il castellano di Harrenhal. Fox (Slow Horses) sarà Ser Gwayne Hightower, figlio di Otto Hightower di Rhys Ifans, che lo rende anche fratello della regina Alicent (Olivia Cooke) e zio di re Aegon (Tom Glynn-Carney), la regina Helaena (Phia Saban) e il principe Aemond (Ewan Mitchell). Rankin (Perry Mason) entra nel ruolo di Alys Rivers, una residente di Harrenhal che lavora come guaritrice. Infine, Salim (Raised by Wolves) vestirà i panni di Alyn of Hull, un marinaio Velaryon che in precedenza ha combattuto nella Guerra per le Stepstones.

HOUSE OF THE DRAGON

La serie tv vedrà come showrunner Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione conterà su 8 episodi. NEL CAST Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.

TRAMA: La serie sarò basata sul romanzo di George R. R. Martin Fuoco e sangue e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen.