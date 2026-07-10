L’universo dei period drama a sfondo religioso si conferma uno dei pilastri più solidi della televisione contemporanea. Prime Video ha ufficializzato il rinnovo per la terza stagione di House of David, l’epica serie biblica prodotta da Wonder Project e Amazon MGM Studios. La notizia è stata confermata da Deadline.

Il franchise ha dimostrato una tenuta straordinaria fin dal suo esordio, quando la prima stagione ha catalizzato l’attenzione di oltre 40 milioni di spettatori in tutto il mondo, stupendo il pubblico anche per l’innovativo e massiccio utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ricostruzione digitale di scenografie, battaglie storiche e immense folle. Dopo una seconda stagione distribuita lo scorso marzo sulla piattaforma streaming, la major ha voluto blindare il futuro dello show. Non tutte le produzioni della scuderia Wonder Project hanno però avuto la stessa fortuna: il network ha infatti confermato la contestuale cancellazione dopo una sola stagione di It’s Not Like That, il dramma con protagonisti Scott Foley ed Erinn Hayes.

House of David 3: trama cast e i dettagli della produzione della serie

I nuovi episodi vedranno il cammino del protagonista compiere una svolta definitiva, portando a compimento il suo percorso da pastore emarginato a feroce guerriero, fino al suo destino ultimo come sovrano. Prima di poter reclamare il trono, tuttavia, il racconto esplorerà il vero costo del destino attraverso la via dell’esilio: Davide sarà un fuorilegge braccato, costretto a nascondersi tra i suoi stessi nemici e a vivere una pericolosa menzogna tra tradimenti e sacrifici.

Nei panni del leggendario protagonista ritroveremo il giovane Michael Iskander, affiancato da un cast di altissimo profilo che vede Ali Suliman nel ruolo di Re Saul, Ayelet Zurer nelle vesti della Regina Ahinoam e Stephen Lang in quelle di Samuele. Il cast corale includerà anche Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai e Sam Otto.

La serie è creata, scritta e prodotta a livello esecutivo da Jon Erwin e Jon Gunn, che hanno espresso profondo entusiasmo all’idea di mostrare al pubblico globale uno dei capitoli più intimi e complessi delle Scritture. Dietro le quinte, il progetto si avvale di una partnership produttiva di rilievo: tra gli azionisti e consulenti speciali della casa di produzione figura infatti Dallas Jenkins (l’acclamato creatore di The Chosen), all’interno di una sinergia che unisce Lionsgate Television, Kingdom Story Company, Nomadic Pictures e Argonauts.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: House of David

House of David Titolo originale: House of David

House of David Showrunner / Creatori: Jon Erwin, Jon Gunn

Jon Erwin, Jon Gunn Cast: Michael Iskander, Ali Suliman, Ayelet Zurer, Stephen Lang, Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai, Sam Otto, Oded Fehr, Louis Ferreira

Michael Iskander, Ali Suliman, Ayelet Zurer, Stephen Lang, Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai, Sam Otto, Oded Fehr, Louis Ferreira Produzione: Wonder Project, Amazon MGM Studios, Lionsgate Television, Kingdom Story Company, Nomadic Pictures, Argonauts

Wonder Project, Amazon MGM Studios, Lionsgate Television, Kingdom Story Company, Nomadic Pictures, Argonauts Distribuzione: Prime Video