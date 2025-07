Hot Wheels | Jon M. Chu dirigerà il film per Warner bros

Il regista Jon M. Chu dirigerà Hot Wheels, il film Warner bros. ispirato al celebre marchio di giocattoli Mattel.

Il the Hollywood Reporter quest’oggi ha riferito che il progetto cinematografico legato alle mitiche automobiline Hot Wheels vedrà Jon M. Chu (Wicked) alla regia. La sceneggiatura sarà firmata, invece, dal duo di sceneggiatori Juel Taylor e Tony Rettenmaier, mentre la produzione sarà affidata alla Bad Robot Productions di J.J. Abrams. Robbie Brenner sta producendo per Mattel Studios insieme a Chu, Abrams e Michael Bostick.

Il nuovo progetto “Hot Wheels” segue l’accordo tra Mattel Studios e Warner bros. Pictures avviato nel 2019, da cui è nato il successo straordinario Barbie.

“La capacità di Jon di creare mondi ricchi ed elaborati con un punto di vista distintivo lo rende il narratore ideale per dare vita a Hot Wheels. I suoi film sono spettacoli visivi, vere delizie per gli occhi, ma ciò che li distingue è il modo in cui intreccia narrazioni indimenticabili all’interno di quelle splendide inquadrature. Insieme alla narrazione avvincente di Juel e Tony, questo team è in una posizione unica per catturare il cuore, l’adrenalina e lo spirito di Hot Wheels, un marchio leader nella cultura automobilistica“, ha dichiarato lunedì Robbie Brenner, presidente di Mattel Studios e responsabile dei contenuti.

Chu ha aggiunto nella sua dichiarazione: “Hot Wheels è sempre stata più di una semplice questione di velocità: è immaginazione, connessione e il brivido del gioco. Portare questo spirito sul grande schermo è un’opportunità incredibile. Sono entusiasta di collaborare con Mattel Studios, Warner Bros. Pictures e Bad Robot per creare un’avventura che onori la tradizione di Hot Wheels, guidandola verso un mondo completamente nuovo“.

Ricordiamo che Mattel Studios ha intenzione di portare al cinema un altro storico prodotto del suo brand, stiamo ovviamente parlando di Matchbox. Potete dare una lettura al nostro ultimo aggiornamento.

Nuovi dettagli saranno rivelati nei prossimi aggiornamenti. Allora, cosa ne pensate del film legato alle mitiche automobiline Hot Wheels?