L'horror Mimic diventa una serie tv firmata da Paul W.S. Anderson

Il regista/produttore Paul W.S. Anderson svilupperà una serie tv tratta da Mimic, celebre horror/sci-fi diretto da Guillermo Del Toro negli anni novanta.

La nuova serie, o meglio il pilot che dovrebbe ispirare la serie, sarà prodotta da Miramax TV, con Paul W.S. Anderson (Resident Evil) in veste di regista dell'episodio pilota, ma anche responsabile creativo. Nel ruolo di sceneggiatore e showrunner spazio, invece, per Jim Danger Gray (Orange is the New Black).

Ad oggi non esiste alcuna emittente collegata alla trasmissione della serie.

Mimic è stato diretto da Guillermo Del Toro nel 1997, con lo stesso regista occupato in cabina sceneggiativa con Matthew Robbins e John Sayles. Negli anni duemila il film ha ottenuto anche due sequel. Nel film un gruppo di ricercatori, con l'intento di trovare una cura ad una malattia, creano un virus che trasforma gli insetti in mostri assetati di carne capaci di mimare le fattezze umane.