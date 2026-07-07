Il nuovo trailer internazionale di Hope, rilasciato da Plus M Entertainment, offre un assaggio ravvicinato di quello che è già stato definito il progetto più ambizioso, costoso e polarizzante della storia recente del cinema coreano.

Fresco della presentazione in concorso al Festival di Cannes, dove ha spaccato in due la critica mondiale ma ha anche strappato applausi a scena aperta per la sua furia visiva, il film si mostra in una clip ad altissima tensione che mescola monster movie, lotta per la sopravvivenza e pura adrenalina.

La Trama: L’incubo che arriva dal Porto di Hopo

L’incipit di Hope ci riporta negli anni Ottanta, per la precisione a Hopo Port, un isolato e nebbioso villaggio costiero situato a ridosso della Zona Demilitarizzata tra le due Coree. La quiete della comunità si spezza quando Bum-seok, il capo della polizia locale, viene chiamato a investigare sul ritrovamento di una mucca brutalmente mutilata lungo una strada di campagna.

Inizialmente convinti che si tratti dell’attacco di una tigre o di un predatore locale, i residenti e i cacciatori della zona imbracciano le armi e si dirigono in massa verso i boschi. Non sanno che la minaccia che si nasconde tra la vegetazione è qualcosa di mai visto prima, una creatura misteriosa e innaturale che trascina l’intero villaggio in una lotta disperata per la sopravvivenza. Il trailer mette in chiaro la cifra stilistica dell’opera: un collasso totale dell’ordine pubblico, scene di panico collettivo e lunghe sequenze d’azione brutali alla luce del sole, dove l’orrore non si nasconde nell’ombra ma investe i protagonisti con una violenza devastante.

Un Cast Stellare tra Hollywood e la Corea

A dare corpo a questa epopea di sopravvivenza è un cast eccezionale, che unisce pesi massimi del cinema asiatico e icone hollywoodiane:

Hwang Jung-min (The Wailing, 12.12: The Day) interpreta Bum-seok, il capo della polizia che si ritrova al centro del caos.

(The Wailing, 12.12: The Day) interpreta Bum-seok, il capo della polizia che si ritrova al centro del caos. Zo In-sung (Smugglers) veste i panni di Sung-ki, uno dei leader del gruppo di cacciatori locali.

(Smugglers) veste i panni di Sung-ki, uno dei leader del gruppo di cacciatori locali. Jung Ho-yeon , la star globale esplosa con Squid Game, è l’agente di polizia Sung-ae.

, la star globale esplosa con Squid Game, è l’agente di polizia Sung-ae. Michael Fassbender e Alicia Vikander, coppia sul set e nella vita, guidano la forte componente internazionale del film insieme a Taylor Russell (Bones and All).

Proprio questa composizione internazionale è stata al centro delle cronache durante il Festival di Cannes, a causa di una controversia legata a una domanda ritenuta xenofoba da parte di un giornalista straniero, che ha ignorato le star coreane presenti sul palco. Un episodio che lo stesso regista Na Hong-jin ha liquidato con ferma eleganza durante la recente conferenza stampa a Seoul.

Regia e Produzione: Il Blockbuster più costoso di sempre

Diretto e scritto interamente da Na Hong-jin, Hope si distingue per uno sforzo produttivo senza precedenti nel panorama coreano. I critici che hanno assistito alle prime proiezioni hanno paragonato il ritmo del film a quello di Mad Max: Fury Road, descrivendolo come un enorme esperimento visivo strutturato in macro-sequenze d’azione che arrivano a durare un’ora ciascuna senza interruzioni.

Dopo i feedback ricevuti sulla Croisette, il regista si è chiuso in sala di montaggio per perfezionare la post-produzione, limando quattro minuti per la versione cinematografica ufficiale (che durerà 156 minuti). Se la gestione degli effetti visivi (VFX) ha sollevato qualche dubbio per un look a tratti volutamente grezzo, la critica ha promosso a pieni voti la colonna sonora firmata da Michael Abels (Scappa – Get Out, Noi), definita martellante e fondamentale nel sorreggere la tensione.

IL TRAILER

L’attesa per il pubblico sta per finire, Hope sarà distribuito nelle sale Coreane da Plus M Entertainment, a partire dal 15 luglio 2026. Per quanto riguarda il mercato internazionale, i diritti di distribuzione nordamericani sono stati acquisiti da NEON, che ha già programmato l’uscita nelle sale per il 9 settembre 2026. Nelle settimane successive il film farà il suo debutto anche nel resto del mondo, Italia compresa,