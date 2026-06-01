Il cammino internazionale di una delle pellicole più attese e ambite dell’anno compie un passo decisivo. Neon ha ufficializzato la data d’uscita per il mercato nordamericano di Hope, il travolgente action sci-fi diretto dal maestro sudcoreano Na Hong-jin, fissando il debutto nelle sale per mercoledì 9 settembre.

La pellicola arriva da uno straordinario e applauditissimo debutto in concorso al 79° Festival di Cannes, confermando le enormi aspettative della vigilia che avevano spinto le principali major internazionali a scatenare una vera e propria guerra al rialzo per accaparrarsi i diritti di distribuzione del film. Il titolo ha registrato uno dei volumi di pre-vendite estere più alti di sempre per una produzione asiatica, venendo già venduto in oltre 200 territori in tutto il mondo.

La caccia alla misteriosa creatura e il successo del cinema coreano

La sinossi ufficiale ci trasporta nel remoto villaggio sudcoreano di Hope Harbor. La storia segue il capo della polizia Bum-seok (interpretato da Hwang Jung-min) e l’agente Sung-ae (Hoyeon), chiamati a investigare e trovare una misteriosa e distruttiva creatura che sta seminando il panico tra la popolazione. Nel frattempo, nella foresta vicina, un gruppo di cacciatori locali guidati da Sung-ki (Zo In-sung) si mette sulle tracce della bestia, per poi scoprire di essere diventati a loro volta le prede. Ma in un contesto dominato dal caos, nulla è come sembra e le percezioni possono ingannare.

L’annuncio della data di Hope si inserisce nel quadro di un momento d’oro per le produzioni di Seul: proprio in questi giorni il box office domestico sta registrando l’incredibile exploit dello zombie thriller “Colony”, a dimostrazione di una totale e ritrovata centralità del cinema di genere coreano sui mercati. Per il film di Na Hong-jin, la critica si è già espressa in termini entusiastici. Nella recensione firmata da Pete Hammond per Deadline, la pellicola viene descritta come un’opera da due ore e quaranta minuti che non lascia un attimo di tregua, capace di superare in spettacolarità qualsiasi monster-movie mai prodotto dalla stessa Hollywood.

Il lungometraggio vanta un cast stellare e multiculturale che affianca alle icone del cinema coreano star internazionali del calibro di Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander e Michael Fassbender. Scritto e diretto da Na Hong-jin, il film è prodotto da Forged Films e co-prodotto da Plus M Entertainment e Westworld. Mentre il debutto americano è fissato a settembre, l’uscita nelle sale coreane è prevista già per questa estate.