Hope: il primo trailer dello sci fi sudcoreano conquista Cannes

Il cinema di fantascienza ha un nuovo, inquietante punto di riferimento. Direttamente dal Festival di Cannes è stato finalmente presentato in anteprima assoluta il teaser trailer di Hope, l’attesissimo kolossal sci fi sudcoreano firmato da Na Hong-jin.

La trama di Hope: Non è una tigre ma una oscura minaccia!

Le prime immagini ufficiali di Hope svelano un’atmosfera carica di tensione, dove il thriller psicologico incontra la fantascienza di stampo extraterrestre, promettendo di ridefinire il genere del film di fantascienza coreano.

Ambientato nella remota e nebbiosa cittadina portuale di Hopo Port (Hope Arbor), il film prende il via con una scoperta misteriosa alla periferia del villaggio. Inizialmente, la polizia locale viene allertata per quella che sembra essere l’incursione di una tigre feroce che semina il panico tra gli abitanti. Tuttavia, la realtà si rivela infinitamente più oscura. Ciò che si nasconde tra i boschi e le coste isolate non appartiene a questo mondo.

Hope: Note di produzione

Il film è diretto e scritto Na Hong-jin (The Wailing, The Chaser). La fotografia è a cura del premio oscar Hong Kyung-pyo. Le riprese sono state fatte in massima parte in Romania. Nel cast grandi volti del cinema asiatico quali Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, si alternano a icone di Hollywood come Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell e Cameron Britton.

Hope dovrebbe uscire nelle sale di tutto il mondo entro il corso di questo anno.

IL TEASER TRAILER