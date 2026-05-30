In occasione dell’ultimo Festival di Cannes, il mercato internazionale è letteralmente impazzito per Hope (qui il trailer), l’atteso monster movie di fantascienza diretto dal visionario regista Na Hong-jin, già autore del cult The Wailing.

La pellicola ha registrato un clamoroso tutto esaurito a livello globale, assicurandosi accordi di prevendita in ben 200 territori mondiali e stabilendo il record storico assoluto di vendite estere per una produzione cinematografica coreana, tanto da aver già recuperato quasi la metà del suo budget netto di produzione prima ancora del debutto in sala.

Secondo il the Hollywood Reporter, la distribuzione internazionale vedrà il coinvolgimento dei più grandi marchi del settore. Divisioni major del calibro di Focus Features e Sony Pictures Worldwide Acquisitions si sono assicurate i diritti per svariati territori europei e mediorientali, mentre la rinomata etichetta indipendente Neon si occuperà della distribuzione in Nord America, Regno Unito e Australia. Per quanto riguarda mercati chiave come la Germania, la Spagna, l’America Latina e la stessa Italia, i diritti di distribuzione esclusiva sono stati pre-acquistati dalla piattaforma e casa di produzione MUBI, segnando per molti di questi distributori la prima acquisizione in assoluto di un’opera coreana.

Michael Fassbender e la trama del monster movie fantascientifico Hope

La narrazione di Hope si sviluppa attorno alla figura di Bum-seok, interpretato dalla star Hwang Jung-min, l’inflessibile capo della polizia della piccola cittadina costiera di Hope Harbor, un avamposto sudcoreano situato a ridosso della delicata e pericolosa Zona Demilitarizzata. L’apparente tranquillità del luogo viene bruscamente interrotta quando il territorio finisce sotto l’attacco violento di misteriose e spaventose creature ultraterrene. Accanto al protagonista si muoverà un cast di rilievo che include Zo In-sung e Hoyeon, impreziosito da cameo di altissimo profilo internazionale guidati dalla coppia premio Oscar composta da Michael Fassbender e Alicia Vikander, insieme alla giovane attrice Taylor Russell.

L’opera è stata accolta con enorme entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica specializzata presente sulla Croisette, che l’ha descritta come un fanta-monster movie travolgente e dal sicuro avvenire come cult immediato. L’unica parziale sfida logistica per gli esercenti cinematografici mondiali potrebbe essere rappresentata dalla durata originale della pellicola, che ferma il cronometro a ben 2 ore e 40 minuti di proiezione.

Na Hong-jin ha concepito questo progetto come il tassello d’apertura di un potenziale franchise cinematografico a lungo termine; il debutto ufficiale nelle sale cinematografiche della Corea del Sud è fissato per questa estate, per poi approdare nei cinema nordamericani in autunno e, a seguire, nel resto del mondo.