Le versioni Home Video di Crudelia e Luca disponibili dal 25 agosto

Walt Disney Company Italia ha fissato la data di lancio delle versioni Home Video di Luca e Crudelia, i due successi Disney approdati di recente sulla piattaforma digitale Disney+.

La data di lancio per entrambe le versioni Home Video è il 25 agosto, i formati disponibili per la vendita saranno Blu-Ray, DVD e UHD Steelbook® per Crudelia, e Blu-Ray e DVD per Luca. Di seguito vi proponiamo i dettagli del duplice lancio commerciale.

LUCA E CRUDELIA IN HOME VIDEO

Il prossimo agosto non sarà solo il periodo delle vacanze per eccellenza, ma un momento imperdibile per tutti gli appassionati Disney e Pixar! Il film Disney live action Crudelia e il lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca arrivano finalmente in versione Home Video.

Le versioni Home Video presentano un’ampia varietà di contenuti extra inediti da vedere e rivedere, tra cui le scene eliminate e gli approfondimenti esclusivi con i filmmaker. Le bonus feature includono anche gli errori dal set di Crudelia, due diverse scene iniziali alternative di Luca e tanto altro ancora.

Dopo il debutto nelle sale e su Disney+ con accesso VIP di Crudelia e su Disney+ per tutti gli abbonati di Luca, i film saranno disponibili dal prossimo 25 agosto nei formati Blu-Ray, DVD e UHD Steelbook® per Crudelia, e Blu-Ray e DVD per Luca.

CRUDELIA

La vincitrice dell’Academy Award® Emma Stone (La La Land) è la protagonista del film Disney live action Crudelia, che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon). Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar® Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

CONTENUTI EXTRA:

Le due Emma – Emma Stone ed Emma Thompson, amiche sul set e nella vita reale, raccontano la loro preparazione per i ruoli di Cruella de Vil e della Baronessa von Hellman che le ha trasformate nei crudeli ma super alla moda personaggi che interpretano.

– Emma Stone ed Emma Thompson, amiche sul set e nella vita reale, raccontano la loro preparazione per i ruoli di Cruella de Vil e della Baronessa von Hellman che le ha trasformate nei crudeli ma super alla moda personaggi che interpretano. La quota “Braccio Destro ” – Nessun villain Disney potrebbe essere completo senza il proprio braccio destro! In questo estratto i bravissimi attori che interpretano Jesper e Horace raccontano il modo in cui i loro personaggi riescono a portare la storia del film a un livello più profondo e come il rapporto del trio di amici cambi quando Estrella si trasforma in Cruella.

” – Nessun villain Disney potrebbe essere completo senza il proprio braccio destro! In questo estratto i bravissimi attori che interpretano Jesper e Horace raccontano il modo in cui i loro personaggi riescono a portare la storia del film a un livello più profondo e come il rapporto del trio di amici cambi quando Estrella si trasforma in Cruella. Cruella Couture – Approfondimento sulla grandiosa maestria dietro la couture collection del film con uno sguardo ravvicinato sul dietro le quinte di alcuni dei momenti più alla moda del film.

– Approfondimento sulla grandiosa maestria dietro la couture collection del film con uno sguardo ravvicinato sul dietro le quinte di alcuni dei momenti più alla moda del film. Il mondo di Cruella – Uno studio delle location e degli elaborati allestimenti presenti in Crudelia, risultato di uno straordinario lavoro di cura dei dettagli che riporta in vita la Londra degli anni ’70 e rafforza il background degli iconici personaggi Disney in modo completamente nuovo.

– Uno studio delle location e degli elaborati allestimenti presenti in Crudelia, risultato di uno straordinario lavoro di cura dei dettagli che riporta in vita la Londra degli anni ’70 e rafforza il background degli iconici personaggi Disney in modo completamente nuovo. Nuovi cani… vecchi trucchi – Racconto della vita sul set degli espressivi, intelligenti e deliziosi attori-animali che hanno interpretato Buddy, Wink e i Dalmata, dei loro addestratori e della gioia che gli amici a quattro zampe vivono quotidianamente.

– Racconto della vita sul set degli espressivi, intelligenti e deliziosi attori-animali che hanno interpretato Buddy, Wink e i Dalmata, dei loro addestratori e della gioia che gli amici a quattro zampe vivono quotidianamente. Cruella 101 – Raccolta degli Easter Eggs e dei collegamenti con il Classico Disney La Carica dei 101 presenti all’interno di questa moderna storia delle origini di Cruella.

– Raccolta degli Easter Eggs e dei collegamenti con il Classico Disney La Carica dei 101 presenti all’interno di questa moderna storia delle origini di Cruella. Errori

Scene tagliate x2

LUCA

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Luca è diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Cars 3).

Luca Argentero (Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), che sono anche tra i doppiatori della versione originale.

CONTENUTI EXTRA:

Ispirazione all’Italiana – Tutto il piacere della scoperta degli artisti Pixar in visita alle Cinque Terre, mentre assorbono la bellezza e la cultura della Liguria, regione che ha ispirato i personaggi e il background italiano del film.

Mostro marino in incognito – Approfondimento sulla maestria e sulle innovazioni tecniche utilizzate per trasformare Luca da mostro marino a umano e sull’importanza del tema della trasformazione nel viaggio emozionale che intraprendono i protagonisti.

Amici per la pelle – Gli amici possono sfidarci, ispirarci, annoiarci o incoraggiarci. Il cast di Luca racconta quanto i propri amici abbiano influenzato le loro vite e il modo in cui le esperienze personali abbiano influito sulla creazione dei personaggi Luca, Alberto e Giulia.

Scene tagliate