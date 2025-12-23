Hollywood sta morendo di noia: la forma (diversity obbligatoria, politically correct, paura del rischio) ha preso il sopravvento sulla sostanza. Da Scary Movie a Kang, una critica sincera al cinema e alle serie di oggi.

In questo articolo analizziamo come Hollywood, dalle commedie parodistiche ai blockbuster Marvel, sia passata da un’era di libertà creativa e rischio a una fase in cui la priorità è non offendere nessuno. Dal caso Scary Movie al sacrificio di Kang nell’MCU, vediamo esempi concreti, il prezzo pagato e una possibile via d’uscita.

L’esempio perfetto: Scary Movie e la libertà perduta

Ricordate Scary Movie? I primi due film (2000-2001) erano un faro di libertà creativa: parodia volgare, politicamente scorretta, che prendeva in giro horror, teen movie, celebrità, razzismo, sessualità, violenza – senza chiedere permesso a nessuno. Non era “di qualità” nel senso artistico, ma era vivo, irriverente, coraggioso. Proprio per questo funzionava: ridevi perché non avevi paura di ridere di tutto.

Poi, dal terzo capitolo in poi, la saga è sparita dai radar. Perché? Il clima culturale è cambiato: quello che nel 2000 era “solo uno stupido scherzo” oggi sarebbe accusato di stereotipi, insensitivity, body shaming. Il reboot annunciato per il 2026? Già si teme: sarà probabilmente una versione “addomesticata”, con battute soft, diversity inserita a forza, niente di veramente scomodo. In pratica, il contrario di ciò che era Scary Movie: un prodotto che vuole piacere a tutti e finisce per non divertire nessuno.

Il trend generale: la paura di “sbagliarsi” ha vintoQuesto non è solo un problema di commedie parodistiche. È ovunque:

Donne al comando che spesso non hanno un arco credibile, ma sono “forti” perché lo dicono i dialoghi.

Storie LGBTQ+ che sembrano inserite per fare il punto, non per raccontare qualcosa di autentico.

Personaggi iconici cambiati di razza/sesso/etnia senza una ragione narrativa solida (solo per "rappresentanza").

Dialoghi che suonano come lezioni morali invece che conversazioni reali.

Blockbuster calcolati per non offendere mercati globali (Cina in primis): niente satira vera, niente violenza eccessiva, niente umorismo tagliente.

Netflix, Prime Video, Disney+, HBO: tutti producono tanto, velocemente, e senza rischi. Risultato? Film e serie che non offendono nessuno ma non fanno ridere, non fanno riflettere, non restano in testa. Tutto è sicuro, prevedibile, patinato. La creatività passa prima da un comitato di marketing/PR che da un autore con qualcosa da dire.

L’esempio MCU: Kang bruciato per Majors

Anche l’MCU, che per anni è stato il simbolo del rischio calcolato, ne ha sofferto. Kang (con Jonathan Majors) era un villain complesso: motivazioni tragiche, varianti infinite, un arco che poteva durare anni e ridefinire il Multiverso Saga. Majors era un attore talentuoso, capace di rendere credibile un cattivo umano e minaccioso.

Poi gli errori fuori dal set, il processo, la condanna. Marvel ha scelto la via più sicura: tagliare tutto, passare a Doctor Doom con RDJ. Comprensibile dal punto di vista aziendale, ma artisticamente è una perdita enorme. Kang era stato costruito per anni (Loki, Quantumania, What If…?), e buttarlo via senza una vera chiusura lascia un buco narrativo evidente. Un piccolo cenno in Doomsday sarebbe stato il minimo di rispetto per chi ci aveva creduto.

Il prezzo pagato: meno rischio, meno spettatori

Hollywood ha paura di sbagliarsi – e per questo sbaglia tutto. Produce film/serie che non offendono nessuno ma non emozionano, non fanno ridere, non fanno riflettere, non restano in testa. Il pubblico si sta stufando di essere “educato” invece che intrattenuto. L’era della “forma” ha vinto, ma sta impoverendo la cultura: meno rischio, meno originalità, meno libertà. E alla fine, meno spettatori.

Una speranza per il futuro?

Forse il pubblico chiederà di nuovo storie che osano, che sbagliano, che non cercano di piacere a tutti. Forse il successo di film più liberi (tipo Deadpool & Wolverine, che ride di tutto) è un segnale. Ma finché la priorità sarà “non offendere” invece di “raccontare qualcosa di vero”, Hollywood continuerà a produrre prodotti “corretti” – e sempre più vuoti.