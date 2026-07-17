Sony Pictures si aggiudica uno dei progetti cinematografici più contesi e caldi di Hollywood.

Lo studio ha infatti chiuso l’accordo per Hollow, l’attesa rivisitazione in chiave moderna e psicologica della leggendaria storia di Sleepy Hollow, che vedrà come protagonista assoluta la star Sydney Sweeney (Euphoria, Tutti tranne te). Il film, basato sul romanzo d’esordio di Lindsey Anderson Beer (in uscita a fine 2027 per Penguin Random House), sarà scritto, diretto e prodotto dalla stessa Beer. L’operazione consolida lo strettissimo legame tra la Sweeney e la Sony, arrivando a pochi mesi dall’accordo di first-look siglato tra lo studio e la Honey Trap, la neonata casa di produzione dell’attrice guidata dalla presidente Kaylee McGregor, qui coinvolta nel suo primo lungometraggio ufficiale al fianco della celebre LuckyChap di Margot Robbie.

Il mito di Sleepy Hollow diventa un thriller erotico dal cast ambitissimo

La trama di Hollow promette di scardinare i canoni del classico della letteratura gotica, offrendo una totale reinterpretazione degli eventi attraverso la prospettiva di Katrina Van Tassel. L’iconica eroina non sarà più presentata come un semplice premio romantico conteso tra due rivali, ma diventerà la figura centrale e attiva di un pericoloso mistero, nonché di un seducente e oscuro triangolo amoroso soprannaturale. Mescolando atmosfere tipiche del horror gotico, intrigo psicologico ed elementi da thriller erotico, la pellicola si preannuncia come una reinvenzione contemporanea ad alto budget.

Il progetto unisce una squadra di enorme successo commerciale: Sydney Sweeney è reduce dai trionfi globali della commedia Tutti tranne te (oltre 210 milioni di dollari) e del thriller The Housemaid al fianco di Amanda Seyfried, capace di sfiorare i 400 milioni di dollari al box office. Dal canto suo, la regista Lindsey Anderson Beer si è imposta come una delle firme più richieste dell’industria horror e young-adult dopo aver firmato il successo da record Pet Sematary: Bloodlines per Paramount+ e la sceneggiatura della hit globale di Netflix Sierra Burgess è una sfigata.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Hollow

Hollow Regia e Sceneggiatura: Lindsey Anderson Beer (basata sul proprio romanzo omonimo)

Lindsey Anderson Beer (basata sul proprio romanzo omonimo) Cast: Sydney Sweeney (altri ruoli in fase di casting)

Sydney Sweeney (altri ruoli in fase di casting) Produzione: Sony Pictures, Honey Trap, LuckyChap, Lab Brew

Sony Pictures, Honey Trap, LuckyChap, Lab Brew Produttori esecutivi: Alexandra Banks, Spencer Walken

Alexandra Banks, Spencer Walken Stato della produzione: In fase di pre-produzione / casting aperti