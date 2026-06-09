Lucky Red ha rilasciato il primo trailer e i dettagli di Hokum, il nuovo attesissimo film horror diretto dal regista Damian McCarthy che arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 5 agosto 2026.

Dopo aver convinto il pubblico e la critica internazionale con le sue precedenti opere Caveat e Oddity, il cineasta irlandese firma la sua terza pellicola, che vede come protagonista assoluto il candidato agli Emmy Awards Adam Scott, celebre volto di serie di culto come Scissione e Big Little Lies – Piccole grandi bugie. Il film si presenta al pubblico forte di uno straordinario biglietto da visita, avendo già ottenuto la prestigiosa certificazione “Fresh” sul portale Rotten Tomatoes con il 90% di recensioni positive.

Secondo la critica internazionale, Hokum promette di regalare agli appassionati del genere un’esperienza cinematografica fortemente incentrata sull’atmosfera, sul perturbante e sulla pura tensione psicologica.

Hokum trama e dettagli dell’horror d’atmosfera ambientato in Irlanda

La sinossi ufficiale di Hokum introduce la storia di Ohm Bauman (Adam Scott), uno scrittore fragile e irrisolto che decide di raggiungere un remoto e isolato hotel nel cuore dell’Irlanda per spargere le ceneri dei suoi defunti genitori, che in quella medesima struttura avevano trascorso la loro luna di miele molti anni prima. Quello che avrebbe dovuto configurarsi come un tranquillo viaggio di commiato e di elaborazione del lutto si trasforma tuttavia in un incubo claustrofobico fuori dal tempo. L’albergo custodisce infatti un segreto indicibile: una delle stanze nuziali del piano superiore è sigillata da tempo immemore e il personale sembra fare di tutto per nascondere la verità. Tra traumi passati che riaffiorano e presenze oscure che si manifestano tra le mura, Ohm sarà costretto a fare i conti con i propri segreti più sepolti.