Non si ferma lo scoppiettante casting legato al nuovo adattamento cinematografico della nota saga videoludica Mortal Kombat.

Questa sera Variety ha confermato che la New Line Cinema ha messo sotto contratto il veterano Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame) e Chin Han (Il Cavaliere Oscuro) per dare vita a due iconici personaggi, ossia Scorpion e Shang Tsung.

Mancano ancora tanti ruoli da assegnare, ma con questo passo i fan dell'universo Mortal Kombat avranno presto un quadro completo dei personaggi presenti nel film.

Mortal Kombat

Lo storico videogame alla base dell’adattamento porta in scena una serie di combattenti provenienti da diciotto reami pronti a scontrarsi a vicenda in duelli all’interno di un torneo. In passato la saga videoludica Mortal Kombat è già arrivata al cinema per ben due volte: Mortal Kombat nel 1995 e Mortal Kombat – Distruzione Totale nel 1997, entrambi stroncati dalla critica. La web serie creata da Kevin Tancharoen dal titolo Mortal Kombat Legacy nel 2011 è divenuta una sorta di cult per i fan.

La sceneggiatura del nuovo film è stata da tempo affidata nelle mani di Greg Russo, con Simon McQuoid pronto a dare il via alla sua nuova carriera da regista. James Wan produrrà con la sua Atomic Monster, con lui anche Michael Clear e Todd Garner.

Nel cast Joe Taslim (Sub-Zero), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Sisi Stringer (Mileena), Jessica McNamee (Sonia), Josh Lawson (Kano), Lewis Tan (Kung Lao?), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung).

Mortal Kombat sarà rilasciato nelle sale Usa dal 5 marzo 2021.