Universal Pictures ha svelato il trailer ufficiale di Him, l’horror a tema sportivo prodotto da Jordan Peele.

Lo specialista in genere Jordan Peele, qui attivo in veste di produttore, si prepara per portare al cinema un altro sicuro successo. In Him, infatti, si parla di successo sportivo, di sacrifici, ma anche e soprattutto di compromessi, il più delle volte fuori da ogni possibile spiegazione.

Diretto da Justin Tipping (Kicks), il film è tratto da una sceneggiatura della Black List firmata da Zack Akers & Skip Bronkie (Limetown) insieme allo stesso Tipping. A produrre il film, Ian Cooper, Jordan Peele, Win Rosenfeld e Jamal M. Watson per Monkeypaw Productions, con David Kern e Kate Oh come produttori esecutivi. Il film sarà distribuito in Italia dal 2 ottobre 2025.

Niente coraggio, niente gloria. #HimIlFilm, dal 2 ottobre al cinema. pic.twitter.com/n0fXGaRUnF — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) August 6, 2025

Him | Altre informazioni sul film

Dai produttori di Monkeypaw Productions e dal Premio Oscar® Jordan Peele — autori di successi cult come Scappa – Get Out, Noi, Candyman e Nope — arriva HIM, un inquietante viaggio nei lati oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza. Protagonista di questa intensa parabola è Marlon Wayans (Air, Respect), in un’interpretazione sorprendente e drammatica.

HIM segue la storia di Cameron Cade (Tyriq Withers, Atlanta, So Cosa Hai Fatto), un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un’aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera.

Quando ogni speranza sembra svanita, il leggendario campione Isaiah White (Marlon Wayans), icona indiscussa del football con otto titoli all’attivo, gli offre un’ultima possibilità: allenarsi nel suo misterioso compound, dove vive con la moglie Elsie (Julia Fox, Diamanti Grezzi, No Sudden Move), celebre influencer. Ma l’allenamento prende una piega inquietante: il carisma di Isaiah inizia a mostrare un lato oscuro, e Cam si ritrova intrappolato in una spirale di controllo, manipolazione e paura.

Il cast include anche Tim Heidecker, leggenda della comicità alternativa (Noi), il comico australiano Jim Jefferies, la star dell’hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene, e la candidata ai Grammy Tierra Whack, tutti al loro debutto cinematografico.