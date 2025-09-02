Him | Nuovi poster del film horror sul football

Universal Pictures e IMAX hanno svelato i nuovi poster ufficiali di Him, il film horror sul football prodotto da Jordan Peele.

Divenuto oramai un’icona del genere horror moderno, Jordan Peele (qui in veste di produttore) è oramai pronto a presentare al pubblico la sua ultima creatura cinematografica, stavolta ambientata nel mondo del football professionistico. Per l’occasione dalla rete sono apparsi due nuovi poster di Him che sottolineano l’anima inquietante del film.

Him – Credits IMAX/Universal Pictures Him – Credits Universal Pictures

La trama del film Him

HIM segue la storia di Cameron Cade (Tyriq Withers, Atlanta, So Cosa Hai Fatto), un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un’aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera.

Quando ogni speranza sembra svanita, il leggendario campione Isaiah White (Marlon Wayans), icona indiscussa del football con otto titoli all’attivo, gli offre un’ultima possibilità: allenarsi nel suo misterioso compound, dove vive con la moglie Elsie (Julia Fox, Diamanti Grezzi, No Sudden Move), celebre influencer. Ma l’allenamento prende una piega inquietante: il carisma di Isaiah inizia a mostrare un lato oscuro, e Cam si ritrova intrappolato in una spirale di controllo, manipolazione e paura.

Jordan Peele produce Him, ma chi è il regista

Him è stato diretto da Justin Tipping (Kicks), ed è tratto da una sceneggiatura della Black List firmata da Zack Akers & Skip Bronkie (Limetown) insieme allo stesso Tipping. A produrre il film, Ian Cooper, Jordan Peele, Win Rosenfeld e Jamal M. Watson per Monkeypaw Productions, con David Kern e Kate Oh come produttori esecutivi. Il film sarà distribuito in Italia dal 2 ottobre 2025.

Dai produttori di Monkeypaw Productions e dal Premio Oscar® Jordan Peele — autori di successi cult come Scappa – Get Out, Noi, Candyman e Nope — arriva HIM, un inquietante viaggio nei lati oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza.

Il cast include anche Tim Heidecker, leggenda della comicità alternativa (Noi), il comico australiano Jim Jefferies, la star dell’hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene, e la candidata ai Grammy Tierra Whack, tutti al loro debutto cinematografico.