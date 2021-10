La terza stagione della serie antologica The Hanting of Hill House ha trovato il romanzo da cui trarre ispirazione, sarà infatti La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe a fare da base per i nuovi episodi.

A confermare l’indiscrezione è stato quest’oggi un aggiornamento proveniente da The Wrap. Il regista Mike Flanagan ed il suo collaboratore Trevor Macy sarebbero, infatti, da settimane a lavoro sull’adattamento televisivo che, lo ricordiamo, sarà ancora una volta una produzione originale Netflix. Per Flanagan e Macy si tratterebbe pertanto della quinta collaborazione con Netflix, dopo le prime due stagioni di Hill House, e le serie Midnight Mass e The Midnight Club (ancora inedita).

Al momento non si conoscono dettagli sul cast anche se, data l’abitudine del regista di riutilizzare spesso volti già noti nei suoi lavori, è possibile che ritroveremo qualche attore già visto nelle precedenti stagioni di Hill House. Qui di seguito un piccolo estratto raccolto da Wikipedia su La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe:

La caduta della casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) è un racconto del terrore scritto da Edgar Allan Poe. È conosciuto anche coi titoli La rovina della casa degli Usher e Il crollo della casa Usher. Il racconto venne pubblicato per la prima volta nel 1839 sul periodico The Graham’s Lady and Gentleman’s Magazine, in seguito nella raccolta Racconti del grottesco e dell’arabesco.

Questo racconto, come quasi tutti quelli scritti da Edgar Allan Poe, è narrato in prima persona e non vengono specificati tratti caratteristici del protagonista, se non quelli necessari allo svolgimento della trama: non si sa come si chiami il protagonista, l’età o la storia personale. Nel racconto sono molto evidenziati i temi e le descrizioni cupi classici dello stile di Poe, in particolare nella descrizione iniziale della dimora.

Ricordiamo che la prima stagione della serie antologica “The Haunting of Hill House” è stata tratta da L’incubo di Hill House di Shirley Jackson, mentre la seconda “The Haunting of Bly Manor” da Il giro di vite e altri racconti di Henry James.