Hijack | Il teaser trailer della seconda stagione

Apple TV ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di Hijack, la serie thriller con protagonista Idris Elba.

La seconda stagione farà il suo debutto su Apple TV il 14 gennaio 2026 con i primi due episodi degli 8 totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 25 febbraio 2026.

Guardate qui il teaser trailer della seconda stagione di Hijack

La trama della seconda stagione di Hijack

Nella seconda stagione di “Hijack”, un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, mentre le autorità si affrettano a salvare centinaia di vite. Sam Nelson (Elba) è al centro della crisi a bordo, dove una decisione sbagliata potrebbe significare il disastro.

Da 60Forty Films e Idiotlamp Productions, la seconda stagione di “Hijack” è prodotta da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, insieme ai produttori esecutivi Kay e Field Smith di Idiotlamp Productions. Field Smith è anche il regista principale della serie. La serie è stata creata da George Kay (“Lupin”, “Criminal”) e Jim Field Smith (“Criminal”, “Litvinenko”).

La seconda stagione riunisce il cast stellare della prima, tra cui Idris Elba, candidato agli Emmy per la sua interpretazione nella prima stagione, Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, e dà il benvenuto a Christian Näthe (“Ballon”, “Soloalbum”, “Schule”), Clare-Hope Ashitey (“Seven Seconds”, “Top Boy”, “Doctor Foster”), Lisa Vicari (“Django”, “Dark”), Toby Jones (“Mr Bates vs The Post Office”, “Detectorists”, “Empire of Light”), Karima McAdams (“Dune: Prophecy”, “Deep State”, ‘Soulmates’) e Christiane Paul (“Counterpart”, “FBI: International”, “Parlement”).

Il successo di Hijack

Fin dal suo debutto, “Hijack” è diventata una delle serie drammatiche più seguite su Apple TV, ricevendo ampi consensi da pubblico e critica; ha ottenuto rapidamente il Certified Fresh nel punteggio assegnato dalla critica su Rotten Tomatoes ed è entrato nella Top 10 della classifica Nielsen Streaming Originals. La serie, con Elba protagonista come “uomo di punta”, è stata definita “immediatamente coinvolgente”, “un’iniezione di pura adrenalina”, una dramedy “nitida e tesa”, “piena di tensione e avvincente, che spesso spinge lo spettatore sull’orlo della poltrona”, con Elba nel ruolo di un “protagonista carismatico”.

La prima stagione completa è ora disponibile in streaming in tutto il mondo su Apple TV.

Informazioni su Apple TV

Apple TV è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €12,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV.

