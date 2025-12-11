Hijack S2 | Idris Elba svela il trailer della stagione 2

Apple TV ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack, la serie prodotta ed interpretata da Idris Elba.

I nuovi episodi di Hijack approderanno in piattaforma da gennaio 2026, ed il trailer introdotto dallo stesso Elba offre uno sguardo agli eventi che caratterizzeranno la seconda attesa stagione. Apple TV distribuirà la nuova stagione di Hijack dal 14 gennaio 2026 con il primo episodio degli otto totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 4 marzo.

Hijack S2 | Guarda il trailer

Cosa sappiamo della seconda stagione di Hijack

Nella seconda stagione di “Hijack”, un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, mentre le autorità si affrettano a salvare centinaia di vite. Sam Nelson (Elba) è al centro della crisi a bordo, dove una decisione sbagliata potrebbe significare il disastro.

La seconda stagione riunisce il cast stellare della prima, tra cui Elba, candidato agli Emmy per la sua interpretazione nella prima stagione, Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, e dà il benvenuto a Christian Näthe (“Ballon”, “Soloalbum”, “Schule”), Clare-Hope Ashitey (“Seven Seconds”, “Top Boy”, “Doctor Foster”), Lisa Vicari (“Django”, “Dark”), Toby Jones (“Mr Bates vs The Post Office”, “Detectorists”, “Empire of Light”), Karima McAdams (“Dune: Prophecy”, “Deep State”, “Soulmates”) e Christiane Paul (“Counterpart”, “FBI: International”, “Parlement”).

Da 60Forty Films e Idiotlamp Productions, la seconda stagione di “Hijack” è prodotta da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, insieme ai produttori esecutivi Kay e Field Smith di Idiotlamp Productions. Field Smith è anche il regista principale della serie. George Kay (“Lupin”, “Criminal”) e Jim Field Smith (“Criminal”, “Litvinenko”) sono i creatori della serie.

I successi di Hijack

Fin dal suo debutto, “Hijack” è diventata una delle serie drammatiche più seguite su Apple TV, ricevendo ampi consensi da pubblico e critica; ha ottenuto rapidamente il Certified Fresh nel punteggio assegnato dalla critica su Rotten Tomatoes ed è entrato nella Top 10 della classifica Nielsen Streaming Originals. La serie, con Elba protagonista come “uomo di punta”, è stata definita “immediatamente coinvolgente”, “una scarica di adrenalina pura”, una dramedy “nitida e tesa”, “piena di tensione e avvincente, che spesso tiene lo spettatore col fiato sospeso”, con Elba nel ruolo di un “protagonista carismatico”.

La prima stagione completa è ora disponibile in streaming in tutto il mondo su Apple TV.