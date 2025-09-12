Le riprese dell’annunciato remake di Highlander sono state rinviate a data da destinare: la causa è un infortunio subito dal protagonista Henry Cavill.

Mentre oramai tutti si aspettavano un primo ciak all’inizio del prossimo autunno, le riprese di Highlander hanno ottenuto un rinvio causato da un infortunio subito dal suo protagonista Henry Cavill. Ora il primo ciak potrebbe non arrivare fino ad inizio 2026. A confermarlo è stato un articolo di Deadline.

Cosa è successo ad Henry Cavill?

Secondo la fonte, Henry Cavill ha subito un infortunio durante le dure sessioni di allenamento organizzate in occasione della pre-produzione del film. Non ci sono dettagli riguardo la natura dell’infortunio, ma un rinvio di qualche mese sulla tabella di marcia potrebbe indicare che non si tratti di nulla particolarmente grave.

Sul fronte rilascio cinematografico, Highlander non ha ancora una data d’uscita nelle sale, ma solo un’indicazione da parte del suo regista “Chad Stahelski” riguardo il 2027 o più tardi nel 2028. Non è dato sapere al momento se questo ritardo forzato porterà ad ulteriori slittamenti.

Chi dirigerà il reboot di Highlander?

Chad Stahelski dirigerà Highlander. Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura.

Il cast del remake di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou.

La trama del cult Highlander?

La trama di Highlander ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale. L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale.