Highlander | Il reboot passa nelle mani di Amazon

Henry Cavill è da tempo a bordo dell’annunciato reboot del cult “Highlander“. Ma a che punto è la produzione?

Sono passati diversi anni da quando Lionsgate ha messo in via di sviluppo l’operazione reboot, il cui compito è stato in ultima battuta affidato al regista Chad Stahelski (John Wick). Nel tempo il progetto Highlander ha attraversato diverse fasi ottenendo nel 2023 il si definitivo di Henry Cavill come stella del cast. Da allora, però, gli aggiornamenti sono stati pochi e mal assorbiti dai fan, quegli stessi fan stanchi di attendere un via libera che stenta ad arrivare. Ora qualcosa potrebbe essere cambiato.

Secondo un nuovo aggiornamento offerto dal the Hollywood Reporter, infatti, Amazon MGM Studios ha avviato le trattative per acquistare i diritti di sfruttamento del film, ora nelle mani di Lionsgate. La fonte ha spiegato che Amazon, di recente super attiva nel suo percorso di crescita produttiva, è oramai ad un passo dall’accordo definitivo, e che il progetto sarà sviluppato sotto il marchio United Artists (UA), la società sotto il suo controllo.

Tra le note aggiunte da THR, l’accordo prevede Scott Stuber e Nick Nesbitt di UA in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Stahelski, invece sarà impegnato a scrivere la sceneggiatura.

L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale. La trama ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale.