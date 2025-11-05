Highlander | Pioggia di nuovi attori per il remake

Il cast del tanto agognato remake di Highlander, in attesa del primo ciak, da questa mattina può contare su quattro nuovi attori.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il film di Chad Stahelski ha accolto Shiobàn Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd per quattro nuovi ruoli. La fonte ha aggiunto che Cullen interpreta nel film uno psichiatra della polizia che scopre l’esistenza degli immortali e vuole aiutare MacLeod (Henry Cavill). Il personaggio di Jong fa parte della setta degli Osservatori, mentre Lyes è un immortale che insegue MacLoed. Pochi dettagli invece sono emersi sul ruolo di McKidd.

Le riprese del remake di Highlander avrebbero dovuto iniziare questo autunno, ma l’infortuno capitato ad Henry Cavill (ora di ritorno in palestra per la riabilitazione) ha spinto la produzione a partire dall’inizio del 2026.

Chi dirigerà il reboot di Highlander?

Chad Stahelski dirigerà Highlander. Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura.

Il cast del remake di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Jeremy Irons. Ed ancora Shiobàn Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd.

La trama del cult Highlander?

La trama di Highlander ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale. L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale.