Highlander | Jeremy Irons si aggiunge ad un cast stellare

Il pluripremiato Jeremy Irons si è aggiunto al cast stellare di Highlander, reboot del classico action/fantasy degli anni ottanta.

Con le riprese sospese a causa di un infortunio capitato a Henry Cavill (qui il nostro articolo), il cast del reboot di Highlander ha salutato questa mattina l’ingresso di Jeremy Irons. L’attore veterano avrà il ruolo da villain nel film dando volto ad un leader di un ordine segreto chiamato “The Watchers“, che tiene d’occhio gli immortali e li considera una minaccia per l’umanità. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter.

Il primo ciak dovrebbe essere battuto ad inizio 2026.

Chi dirigerà il reboot di Highlander?

Chad Stahelski dirigerà Highlander. Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura.

Il cast del remake di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Jeremy Irons.

La trama del cult Highlander?

La trama di Highlander ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale. L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale.