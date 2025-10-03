L’attore Henry Cavill è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio subito in vista della preparazione per le riprese di reboot di Highlander.

Le riprese del film Highlander sono state spostate all’inizio del 2026, a causare questo ritardo di produzione è stato, come noto, l’infortunio subito dal suo protagonista durante le dure e aggressive sessioni di allenamento. Ora, a distanza di qualche settimana, Henry Cavill è tornato in palestra in vista del suo pieno recupero.

Cavill, infatti, ha diffuso via social alcune immagini che lo mostrano immerso negli allenamenti, anche se ancora col tutore alla gamba.

Chi dirigerà il reboot di Highlander?

Chad Stahelski dirigerà Highlander. Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura.

Il cast del remake di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Jeremy Irons.

La trama del cult Highlander?

La trama di Highlander ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale. L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale.