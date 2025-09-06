Highlander | Djimon Hounsou nel cast del remake

Il due volte candidato all’Oscar “Djimon Hounsou” si è aggiunto al cast dell’atteso remake di Highlander.

Il casting del nuovo Highlander continua ad evolversi, e da oggi includerà anche Djimon Hounsou, a confermarlo un articolo del the Hollywood Reporter. Secondo la fonte, l’attore due volte candidato al premio Oscar ha ottenuto il ruolo di un guerriero immortale proveniente dall’Africa.

Curiosamente, Hounsou nel cast di Highlander troverà alcuni sui ex-colleghi di lavoro, tra cui Dave Bautista e Karen Gillan con cui ha condiviso il cast del franchise MCU “Guardiani della Galassia“, ma anche Russell Crowe, con lui nell’immortale cult “Il Gladiatore“. L’attore ha anche condiviso lo stesso universo cinematografico condiviso (DC Extended Universe) con Henry Cavill avendo recitato in “Shazam!“.

Chi dirigerà il reboot di Highlander?

Chad Stahelski dirigerà Highlander. Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura.

Il cast del remake di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou.

La trama del cult Highlander?

La trama di Highlander ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale. L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale.