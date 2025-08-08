Dave Bautista sarà tra i prossimi protagonisti del tanto agognato remake di Highlander, cult degli anni ottanta.

Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, l’ex wrestler Dave Bautista sarebbe oramai pronto a mettere la firma su un contratto con Amazon MGM Studios per entrare nel cast del nuovo Highlander. Il ruolo in questione sarebbe quello del villain Kurgen, il barbaro immortale che ha ucciso altri suoi simili nel corso dei secoli, acquisendo così la loro essenza. Nel cult anni ottanta il ruolo è stato interpretato da Clancy Brown.

L’ingaggio di Bautista, semmai dovesse concretizzarsi, sarebbe una sorta di vittoria dei fan, protagonisti di una campagna social che dura fin dal 2015, quando per la prima volta si è iniziato a parlare di un remake per Highlander.

Highlander | Altre informazioni sul film

Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists saranno impegnati in cabina di produzione. Neal H. Moritz produrrà anche con la casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment. Michael Fench, che ha lavorato a John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, quest’ultimo impegnato a scrivere la sceneggiatura. Stahelski dirigerà la pellicola.

Il cast di Highlander al momento è formato da Henry Cavill, Russell Crowe, Marisa Abela.

L’originale Highlander è stato realizzato nel lontano 1986, diretto da Russell Mulcahy, con Christopher Lambert nel ruolo di protagonista. Il film ha ottenuto vari sequel, ma nessuno è mai riuscito a tramutarsi in un successo di pubblico e critica alla pari dell’originale. La trama ruota intorno ad un uomo immortale che da secoli lotta con i suoi simili per diventare l’ultimo del suo clan, e quindi l’ultimo immortale.