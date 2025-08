Apple Tv+ ha svelato il trailer di Highest 2 Lowest, il thriller diretto da Spike Lee, con Denzel Washington.

Prodotto da Apple Original Films, in collaborazione con A24, il nuovo film diretto dal premio Oscar “Spike Lee” porta in scena “la storia di magnate della musica (Denzel Washington), noto per avere “il miglior orecchio del settore”, che viene preso di mira per un riscatto, scontrandosi con un dilemma morale di vita o di morte.”

Come da descrizione ufficiale, il film è una sorta di remake ambientato ai tempi nostri “High and Low”, il crime thriller del grande regista Akira Kurosawa, ora ambientato nelle strade pericolose della New York di oggi. Highest 2 Lowest, tra l’altro, segna la quinta collaborazione tra il due volte premio “Denzel Washington” ed il due volte premio Oscar “Spike Lee”. Completano il cast Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e A$AP Rocky.

Highest 2 Lowest arriverà il 5 settembre su Apple TV+.

Informazioni su Apple TV+

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €9,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV+.