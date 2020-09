High Fidelity: la serie dal 10 Settembre su Starzplay

La serie tv High Fidelity arriva anche in Italia. Ispirata al romanzo di Nick Hornby del 1995 e al lungometraggio del 2000 con John Cusack, sarà disponibile in streaming su Starzplay a partire dal prossimo 10 settembre (in fondo alla pagina trovate il trailer).

Sviluppata inizialmente per Disney+, High Fidelity è poi passata a Hulu che ha deciso di cancellarla dopo la prima stagione e nonostante gli elogi da parte della critica.

Al centro della storia c’è Rob (interpretata da Zoë Kravitz), un’appassionata di musica e proprietaria di un negozio di dischi ossessionata dalla cultura pop e dalle classifiche Top Five. E’ una versione femminile del personaggio interpretato, nel celebre film uscito nel 2000, da John Cusack.

Nel cast di High Fidelity figurano anche David H. Holmes, Jake Lacy, Da’Vine Joy Randolph, Kingsley Ben-Adir, Russell “Mac” McCormack, Rainbow Francks, Nadine Malouf, Sydney Mae Diaz e Thomas Doherty.

Le creatrici sono Veronica West e Sarah Kucserka, anche produttrici esecutive insieme a Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e alla stessa Kravitz. La produzione è curata da Midnight Radio e ABC Signature.

IL TRAILER