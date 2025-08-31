Hexed | Disney presenta il nuovo film d’animazione

Il mondo dell’animazione targata Disney è pronto ad accogliere un nuovo capitolo: Hexed!

Durante l’evento Disney in Florida noto come D23 Destination, infatti, il colosso dell’intrattenimento ha svelato titolo e data d’uscita del nuovo film d’animazione. “Hexed“, questo il titolo ufficiale, è stato presentato da Jared Bush, chief creative officer dello studio, accompagnato da un logo animato, una sinossi preliminare ed una data d’uscita.

Il film è stato descritto come un mix di avventura familiare, umorismo e fantasy. Hexed sarà diretto da Josie Trinidad (Zootropolis+) e Jason Hand (Oceania 2), con Roy Conli e Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones come produttori.

Coming to theaters in Fall 2026, Disney’s #Hexed is an all-new original film that follows an awkward teenage boy and his Type – A mom, who discover that what makes him unusual, might just be magical powers that will turn their lives and a secret world of magic, upside down.… pic.twitter.com/wGEM3gNkor — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 30, 2025

Quando uscirà il nuovo film d’animazione Hexed al cinema?

Il nuovo film d’animazione Hexed sarà distribuito nelle sale USA dal 25 novembre 2026. La trama del film segue un adolescente goffo e la sua mamma perfezionista che scoprono che le sue peculiarità sono in realtà poteri magici nascosti, trasportandoli in un mondo segreto dove la magia può esprimersi liberamente

Nuovi dettagli saranno svelati prossimamente. Siete curiosi di questo nuovo film Disney? Dite la vostra nei commenti.