Walt Disney Animation Studios è pronto a incantare nuovamente il pubblico con un’avventura animata del tutto inedita. È stato infatti rilasciato il primo trailer di Hexe: Il Regno delle Streghe, un magico racconto di formazione originale che segna un traguardo importantissimo per la casa di Topolino, posizionandosi come il 65° lungometraggio animato della sua gloriosa storia. L’uscita del film nelle sale italiane è già stato fissato per il prossimo 26 novembre 2026.

La sinossi e le prime immagini svelano una trama incentrata su Billie, un’adolescente impulsiva e anticonformista che vive una quotidianità diametralmente opposta a quella di sua madre Alice, una donna fin troppo prudente. L’equilibrio tra le due si spezza definitivamente quando Billie scatena accidentalmente dei segreti poteri magici sopiti: l’evento la catapulterà fuori dalla periferia in cui vive per trascinarla di peso all’interno di un regno magico nascosto chiamato Hexe. Qui la giovane protagonista verrà accolta da due bizzarri oggetti parlanti: la penna d’oca incantata Ms. Quill e il diario magico Elias Quire. Il viaggio riserverà numerosi colpi di scena e porterà Billie a svelare misteri familiari in grado di cambiare per sempre il destino del mondo delle streghe.

Un cast vocale d’eccezione per un viaggio alla scoperta di sé

Il comparto vocale originale della produzione si arricchisce di grandi nomi della commedia e del cinema internazionale. Accanto alle già annunciate Hailee Steinfeld e Rashida Jones, il trailer ha ufficializzato l’ingresso di Tracey Ullman (vincitrice di sette Emmy Award®) nel ruolo della carismatica Ms. Quill, e dell’istrionico Stephen Fry, che presterà la sua inconfondibile voce al diario magico Elias Quire.

Dietro la macchina da presa troviamo una squadra di veterani dello studio. I registi Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, affiancati dalla co-regia di Josie Trinidad, hanno voluto sottolineare la forte componente emotiva e identitaria che muove i fili della sceneggiatura.

La regista Fawn Veerasunthorn ha commentato così la natura della protagonista: “Intorno a Billie si sta verificando un fenomeno meravigliosamente strano, qualcosa che lei non riesce a spiegare. È una persona che si è sempre sentita fuori posto nella propria vita, e solo lasciandosi alle spalle il suo mondo normale ed entrando in un mondo nascosto di folle e scatenata magia inizia a capire se stessa”.

A farle eco è il collega Jason Hand, che ha aggiunto: “Hexe è il luogo in cui Billie inizia a sentirsi davvero vista per la prima volta nella sua vita. Si imbarca in un viaggio alla scoperta di sé che le rivela un forte legame con la magia e, in questo percorso, porta alla luce segreti a lungo nascosti sulla sua famiglia”.

L’appuntamento al cinema con il 65° classico Disney, prodotto dai premi Oscar Roy Conli e Yvett Merino, è per il 26 novembre 2026.