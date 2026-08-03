MUBI ha rilasciato il nuovo trailer di Her Private Hell, l’atteso ritorno sul grande schermo del visionario regista e sceneggiatore Nicolas Winding Refn. Il film, già acclamato e tra le opere più dibattute dopo la presentazione in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival di Cannes, debutterà ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane il 30 settembre, distribuito direttamente da MUBI.

Un thriller distopico e ipnotico immerso tra luci al neon

Ambientato in un suggestivo mondo futuristico, Her Private Hell si preannuncia come un thriller visivamente ipnotico e fedele allo stile audace e senza compromessi del regista di Drive, Solo Dio perdona e The Neon Demon. La trama segue le vicende di una giovane attrice e di un soldato americano i cui destini finiscono per intrecciarsi in un universo allucinatorio, sommerso dalle iconiche luci al neon del cinema di Refn, nel momento in cui una misteriosa nebbia libera un’oscurità inafferrabile mettendo a duro confronto memoria, realtà e sopravvivenza.

Il cast della pellicola vanta un ricco gruppo di interpreti guidato da Sophie Thatcher e Charles Melton, affiancati da Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Diego Calva e Dougray Scott.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Her Private Hell

Her Private Hell Regia: Nicolas Winding Refn

Nicolas Winding Refn Sceneggiatura: Nicolas Winding Refn

Nicolas Winding Refn Cast: Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Diego Calva, Dougray Scott

Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu, Diego Calva, Dougray Scott Produzione: Space Rocket Nation, MUBI

Space Rocket Nation, MUBI Distribuzione: MUBI