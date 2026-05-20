Her Private Hell: Il trailer dell’horror/sci-fi firmato Nicolas Winding Refn

Nicolas Winding Refn torna ufficialmente alla regia di lungometraggi con il suo nuovo horror fantascientifico intitolato Her Private Hell, segnando il suo ritorno al cinema dopo una pausa durata circa 10 anni.

Her Private Hell si preannuncia come un matrimonio di fuoco tra l’horror psicologico e la fantascienza distopica. Dopo essersi rifugiato per anni nei territori liberi e dilatati della serialità televisiva – regalandoci gemme ipnotiche come Too Old to Die Young e Copenhagen Cowboy – Nicolas Winding Refn ha scelto il palcoscenico più prestigioso del mondo: il Festival di Cannes, per presentare in anteprima mondiale la sua nuova creatura e rilasciare un primo teaser trailer che ha immediatamente catturato l’attenzione di pubblico e critica.

Her Private Hell: una nebbia misteriosa avvolge la Città

Il video si si concentra su un linguaggio visivo profondamente atmosferico e altamente stilizzato, trasportando immediatamente gli spettatori in una metropoli futuristica avvolta da una fitta e misteriosa nebbia. Chiaro è il richiamo alle atmosfere del cult di Ridley Scott “Blade Runner”.

Questa la sinossi: Sullo sfondo di una metropoli futuristica intrisa di neon, una giovane donna inquieta (Sophie Thatcher) intraprende una ricerca ad alto rischio del padre scomparso. Mentre una nebbia misteriosa scende sulla città e scatena una presenza letale, la sua strada si incrocia con un soldato americano (Charles Melton) impegnato in una sua disperata missione.

Her Private Hell: Note di produzione

Il film è prodotto e diretto da Nicolas Winding Refn, co-scritto dallo stesso regista insieme a Esti Giordani. Nel cast figurano tra i principali attori Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Dougray Scott, Diego Calva, Shioli Kutsuna, Aoi Yamada e Hidetoshi Nishijima.

Dopo il successo riscosso al festival della Croisette, la casa di produzione indipedente Neon si prepara a lanciare Her Private Hell il prossimo 24 luglio negli States. Nel frattempo, la piattaforma di streaming e distribuzione globale Mubi si occuperà della distribuzione internazionale del film in territori come Regno Unito, Irlanda, Italia, Spagna e America Latina.

IL TEASER TRAILER