MUBI ha annunciato la data d’uscita italiana di Her Private Hell, l’attesissimo nuovo lungometraggio scritto e diretto dal visionario regista Nicolas Winding Refn, già autore di cult assoluti come Drive e The Neon Demon. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 30 settembre, distribuita direttamente da MUBI.

Presentato in anteprima globale al Festival di Cannes, il film si è imposto fin da subito come una delle opere più sorprendenti, audaci e discusse della selezione, dividendo e affascinando la critica grazie a un linguaggio cinematografico come sempre radicale e privo di compromessi.

Nicolas Winding Refn firma un thriller sci-fi con Sophie Thatcher

La sinossi ufficiale ci proietta all’interno di una suggestiva e inquietante metropoli del futuro, avvolta da una misteriosa e letale nebbia che diffonde una presenza tanto inafferrabile quanto mortale. In questo scenario fantascientifico si muove la protagonista, interpretata da Sophie Thatcher (Yellowjackets), una giovane donna impegnata a rintracciare il padre misteriosamente scomparso. Nel corso della sua indagine, la sua strada incrocerà quella di un soldato americano, a sua volta intrappolato in una missione disperata e personale: strappare la propria figlia a un vero e proprio “Inferno”.

Il prestigioso cast internazionale assemblato da Refn, oltre a Sophie Thatcher, include volti noti del panorama cinematografico contemporaneo tra cui Charles Melton (May December), Kristine Froseth, Havana Rose Liu e Diego Calva (Babylon).