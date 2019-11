L’attore Henry Cavill sarà prossimamente protagonista nell’attesa serie tv The Witcher, ma in molti sperano che in futuro possa ancora vestire il costume di Superman.

Attraverso un’intervista rilasciata a Men’s Health, l’attore ha scelto di rompere il silenzio sulle voci che lo volevano lontano dall’iconico ruolo di Superman.

Non me ne starò seduto in silenzio al buio con queste voci in giro. Non ho rinunciato al ruolo. C’è ancora tanto che voglio dare a Superman, molto altro da raccontare. Un mucchio di veri, sinceri omaggi all’onestà del personaggio in cui immergermi. Superman merita giustizia, perciò lo status è: vedrete.

Ad oggi la Warner Bros non ha rivelato i piani di produzione legati al mitico Uomo d’Acciaio della DC Comics, ma con parole del genere è lecito pensare che qualcosa di grosso possa essere pronto per l’annuncio.

L’ultima volta che Henry Cavill ha vestito il costume di Superman è stato in occasione di Justice League, da lui considerato un’occasione sprecata, inoltre avrebbe dovuto avere una particina in Shazam!, ma impegni vari non glielo hanno impedito.