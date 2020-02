Henry Cavill in lizza per il ruolo di Wolverine nell'MCU?

Il Marvel Cinematic Universe introdurrà nel prossimo futuro gli X-Men, con Wolverine in primissima fila.

Questa mattina, a tal proposito, siamo lieti di proporvi un nuovo rumour riguardante proprio l'attore che i Marvel Studios avrebbero contattato - usiamo il condizionale d'obblico - per il ruolo iconico di Wolverine.

Il solito We Got this Covered, infatti, parla di una possibile trattativa con Henry Cavill per dare volto a Wolverine. La fonte aggiunge che l'ingresso di Wolverine nell'MCU potrebbe arrivare in Captain Marvel 2, film tra l'altro ancora non confermato dai Marvel Studios.

La scelta di Henry Cavill, se confermata, avrebbe pro e contro da tenere in considerazione, uno tra queste l'età (verso i 40), così come il suo collegamento al DCEU nei panni di Superman. Non resta che attendere la vericidità di questo rumour per dare vita ad ulteriori considerazioni.

Come vedreste Henry Cavill nei panni di Wolverine?