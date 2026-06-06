L’attore Henry Cavill sarà il co-protagonista al fianco di Kevin Hart in una nuova spy-comedy d’azione ancora senza titolo ufficiale che il regista McG dirigerà per Netflix, a notizia è stata confermata da Deadline. Il celebre interprete britannico si lancia in questo nuovo progetto action proprio mentre cresce l’attesa dei fan per il suo ruolo principale nel reboot di Highlander.

La pellicola, basata su un racconto breve firmato da Sean Lewis, promette di fondere azione spettacolare e comicità brillante.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le grandi produzioni cinematografiche della piattaforma, potete recuperare il nostro recente articolo dedicato alla conferma di War Machine 2.

Due spie rivali al corso preparto: la trama e il team di produttori del film Netflix

La trama del nuovo film segue le vicende di due spie rivali che si incrociano casualmente durante un corso di preparazione al parto (classe Lamaze), dove le rispettive consorti stringono un’immediata e forte amicizia. Le loro doppie vite segrete finiranno inevitabilmente per scontrarsi in modi tanto pericolosi quanto esilaranti, costringendo i due agenti segreti a diventare, seppur con estrema riluttanza, confidenti intimi e alleati improvvisati lungo il tortuoso cammino verso la paternità. Henry Cavill presterà il volto a uno dei due carismatici agenti segreti, anche se i dettagli specifici sul suo personaggio sono attualmente tenuti sotto stretto riserbo dalla produzione.

La sceneggiatura del film è stata scritta a sei mani da Adam & Aaron Nee insieme a Jonathan Tropper. Il comparto produttivo schiera un team di primissimo piano per l’industria hollywoodiana: Shawn Levy e Dan Levine producono per 21 Laps (con Emily Morris nel ruolo di produttrice esecutiva); Ryan Reynolds, George Dewey e Patrick Gooing firmano il progetto per Maximum Effort; mentre Kevin Hart, Luke Kelly-Clyne e Bryan Smiley seguono l’opera per la scuderia Hartbeat.

Per Cavill si tratta di un periodo d’oro: dopo le recenti performance in The Ministry of Ungentlemanly Warfare e nel thriller d’azione diretto da Guy Ritchie (qui la recensione di In the Grey), l’attore tornerà su Netflix il prossimo 1° luglio con Enola Holmes 3, prima di dedicarsi ai kolossal targati Amazon MGM come Voltron e il già citato Highlander.

Vi invitiamo a consultare la nostra sezione dedicata al catalogo Netflix.