New Line Cinema e Warner Bros. Pictures Animation hanno annunciato ufficialmente il team creativo che guiderà l’attesissimo debutto cinematografico hollywoodiano di Hello Kitty. Saranno David Derrick Jr. (regista di Oceania 2) e John Aoshima (co-regista di Ultraman: Rising) a dirigere il lungometraggio d’animazione, la cui uscita nelle sale cinematografiche mondiali è già stata fissata per il 28 luglio 2028. I dettagli sulla produzione sono stati riportati da THR.

La produzione del film sarà curata da Beau Flynn e Ramsey Naito. Il progetto ha visto un recente cambio della guardia alla regia, inizialmente affidata a Leo Matsuda. Sebbene i crediti definitivi per la sceneggiatura debbano ancora essere formalizzati, l’attuale versione dello script è firmata da Jeff Chan, che ha ereditato il lavoro dalle precedenti bozze di Dana Fox, Katie Dippold e Lindsey Beer, basandosi sul trattamento iniziale scritto da Robert Ben Garant e Thomas Lennon.

La pellicola segna una svolta storica per la compagnia giapponese Sanrio, che ha creato il celebre personaggio nel 1974 grazie all’intuizione della designer Yuko Shimizu. Il colosso nipponico ha concesso per la prima volta i diritti di sfruttamento a un grande studio cinematografico americano, permettendo non solo l’esordio di Kitty White, ma anche la potenziale apparizione di altre icone del brand molto amate dal pubblico come Gudetama, My Melody e Little Twin Stars.

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La scelta della regia riflette la volontà di puntare su profili di grande esperienza nel settore dell’animazione contemporanea. David Derrick Jr. ha firmato il suo esordio alla regia con il recente blockbuster Oceania 2, dopo aver collaborato come story artist a successi globali del calibro di Encanto, Raya e l’ultimo Drago e il remake de Il Re Leone.

John Aoshima vanta invece una solida carriera televisiva e cinematografica, culminata con la co-regia del film Netflix Ultraman: Rising e impreziosita dai suoi passati lavori su serie cult come Gravity Falls e sul pluripremiato lungometraggio Kubo e la spada magica. Il team di FlynnPictureCo supervisionerà l’intera transizione del franchise verso il grande schermo, un percorso di sviluppo iniziato nel 2015 e ora pronto a concretizzarsi.