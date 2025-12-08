Helldivers film Justin Lin
Helldivers | Justin Lin alla regia del film ispirato al videogame

Scritto da Frenck Coppola

Il regista Justin Lin dirigerà per Sony Pictures l’adattamento della saga di videogiochi Helldivers.

Il progetto nasce dalla continua collaborazione produttiva tra Sony Pictures e PlayStation Productions (sempre di proprietà Sony), e porta Justin Lin a dirigere e produrre con la sua Perfect Storm Entertainment. A confermare la notizia alcuni giorni fa è stato il the Hollywood Reporter.

Secondo la fonte, Lin dirigerà il film da una sceneggiatura firmata da Gary Dauberman, sceneggiatore noto per i successi horror “IT” e “Annabelle“. Quindi l’anima dark per Helldivers sembrerebbe assicurata.

Justin Lin è noto principalmente per aver portato il franchise Fast and Furious ad essere uno dei prodotti dell’intrattenimento cinematografico più amato e redditizio della storia. Tra le sue opere risulta anche Star Trek Beyond, l’ultima versione cinematografica del celebre franchise televisivo.

Di cosa parla il gioco per PC e Console “Helldivers”?

Helldivers è un videogioco sparatutto dall’alto del 2015 sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato da Sony Computer Entertainment. Il gioco è stato pubblicato per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita (con funzionalità cross-play) a marzo 2015. il sequel, Helldivers 2, ha venduto più di 12 milioni di unità su PlayStation 5 e PC nei primi quattro mesi dopo il suo lancio nel 2024.

Il gioco è incentrato su un’unità d’élite di soldati d’assalto, noti come Helldivers, che devono combattere contro alieni noti semplicemente come Bug, Cyborg e Illuminati, che minacciano di distruggere l’interplanetario immaginario e l’impero fintamente democratico della Super Terra

