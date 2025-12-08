Il regista Justin Lin dirigerà per Sony Pictures l’adattamento della saga di videogiochi Helldivers.

Il progetto nasce dalla continua collaborazione produttiva tra Sony Pictures e PlayStation Productions (sempre di proprietà Sony), e porta Justin Lin a dirigere e produrre con la sua Perfect Storm Entertainment. A confermare la notizia alcuni giorni fa è stato il the Hollywood Reporter.

Secondo la fonte, Lin dirigerà il film da una sceneggiatura firmata da Gary Dauberman, sceneggiatore noto per i successi horror “IT” e “Annabelle“. Quindi l’anima dark per Helldivers sembrerebbe assicurata.

Justin Lin è noto principalmente per aver portato il franchise Fast and Furious ad essere uno dei prodotti dell’intrattenimento cinematografico più amato e redditizio della storia. Tra le sue opere risulta anche Star Trek Beyond, l’ultima versione cinematografica del celebre franchise televisivo.

Di cosa parla il gioco per PC e Console “Helldivers”?

Helldivers è un videogioco sparatutto dall’alto del 2015 sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato da Sony Computer Entertainment. Il gioco è stato pubblicato per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita (con funzionalità cross-play) a marzo 2015. il sequel, Helldivers 2, ha venduto più di 12 milioni di unità su PlayStation 5 e PC nei primi quattro mesi dopo il suo lancio nel 2024.

Il gioco è incentrato su un’unità d’élite di soldati d’assalto, noti come Helldivers, che devono combattere contro alieni noti semplicemente come Bug, Cyborg e Illuminati, che minacciano di distruggere l’interplanetario immaginario e l’impero fintamente democratico della Super Terra