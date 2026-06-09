L’attore Jason Momoa non fa più parte del cast di Helldivers, l’atteso adattamento cinematografico dell’omonimo e celebre franchise di videogiochi che sarà diretto dal regista Justin Lin, come confermato ufficialmente da The Hollywood Reporter.

Nonostante l’addio della star, inizialmente accostata al progetto lo scorso febbraio, la produzione del film targato Sony Pictures e PlayStation Productions prosegue senza sosta verso la data d’uscita ufficiale, fissata per il prossimo 10 novembre 2027. La sceneggiatura della pellicola è stata affidata a Gary Dauberman (noto per il suo lavoro su It), con l’obiettivo di trasporre sul grande schermo l’universo fantascientifico dello sparatutto sviluppato da Arrowhead Game Studios, capace di vendere oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo.

La trama del film ruoterà attorno alle vicende degli Helldivers, una squadra di soldati d’élite impegnata a proteggere la Super Terra da una devastante e massiccia minaccia aliena.

L’evoluzione dei film tratti da videogiochi e i prossimi impegni di Jason Momoa

L’abbandono di Jason Momoa si inserisce in un panorama hollywoodiano sempre più concentrato sulla trasposizione delle grandi proprietà intellettuali videoludiche, un fenomeno industriale in forte crescita che abbiamo analizzato nel dettaglio all’interno del nostro speciale sull’evoluzione dei film e serie tv ispirati al mondo dei videogames.

Nonostante questo cambio di rotta per il kolossal Sony, l’agenda della star resta fittissima di impegni cinematografici di primissimo piano. L’attore farà infatti il suo debutto ufficiale nell’universo DC nei panni dell’iconico cacciatore di taglie Lobo, recitando al fianco della protagonista Milly Alcock, una performance anticipata nel recente e spettacolare trailer di Supergirl in arrivo nelle sale il prossimo 26 giugno 2026.

Nel corso dell’anno Momoa sarà inoltre tra i protagonisti di Street Fighter e di Dune – Parte Tre, mentre per il 2027 è atteso in Un film di Minecraft 2.