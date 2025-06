HELLBOY: l’uomo deforme | trailer e poster del film

Vi presentiamo il trailer e il poster di HELLBOY: l’uomo deforme, nei cinema a partire dal 6 agosto distribuito da Eagle Pictures.

Il film è stato classificato R-Rated (qui la notizia), la più alta restrizione negli USA. D’altro canto, sin dal suo annuncio, il nuovo Hellboy movie è stato trattato come un prodotto in tono minore, maggiormente indirizzato ad una platea di pubblico ristretta, in assoluta controtendenza rispetto alle iterazioni precedenti.

HELLBOY: l’uomo deforme | sinossi

Durante una missione negli Appalachi del 1959, Hellboy e un’agente del B.P.R.D. finiscono in un villaggio isolato infestato da streghe e dominato da un demone noto come il Crooked Man. Insieme a un uomo segnato dal proprio passato, Hellboy dovrà affrontare incubi, magie oscure e creature dannate per spezzare un’antica maledizione e impedire che l’inferno si espanda sulla Terra.

Millennium Media ha prodotto il film, con il creatore dei fumetti originali “Mike Mignola” e Sean Golden che hanno adattato la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Il cast vede protagonisti Jack Kesy (Hellboy), Jefferson White (Tom Ferrell), Adeline Rudolph (Bobbie Jo Song) e Leah McNamara (Effie Kolb).

Il fumetto originale: The Crooked Man è una miniserie in tre parti del 2011: ambientata nel 1956, vede Hellboy incontrare un uomo chiamato Tom sulle montagne della West Virginia. Tom ha venduto l’anima a un demone noto come Crooked Man (“uomo deforme”, ma anche “corrotto”), e l’eroe intraprenderà un viaggio insieme a lui nel cuore oscuro degli Appalachi per vedere se la suddetta anima può essere salvata.

Hellboy | poster

Hellboy | trailer