Gli appassionati della serie Netflix “Heartstopper” potranno presto godere di un finale di serie con i fiocchi.

Nel giorno in cui si celebra il lancio della serie su Netflix (22 aprile 2002), infatti, il colosso dello streaming ha annunciato che Heartstopper chiuderà i battenti non con una quarta stagione, ma bensì con un film. La creatrice della graphic novel su cui si basa la serie Netflix “Alice Oseman” tornerà in veste di sceneggiatrice del film, che si baserà sul sesto ed ultimo volume ora in fase di lancio. Come noto, la prima stagione comprendeva i volumi 1-2, la seconda stagione era basata sul volume 3 e la terza stagione seguiva i volumi 4 e 5.

Deadline, che nel frattempo ha ripubblicato la notizia, non ha trovato conferme riguardo il lancio in edicola del volume 6 della graphic novel, ma ha ipotizzato la fine della terza stagione di Heartstopper come possibile finestra di lancio.

Il film vedrà la firma in regia di Wash Westmoreland, il cui nome succederà a quello di Euros Lyn, che ha diretto le prime due stagioni, ed ha Andy Newbery, che ha diretto la stagione 3. I protagonisti della serie “Joe Locke” e “Kit Connor” saranno produttori esecutivi del film, insieme a Alice Oseman, Euros Lyn, Patrick Walters, Iain Canning ed Emile Sherman, che hanno già ricoperto il ruolo di produttori esecutivi nelle prime tre stagioni. See-Saw Films torna come casa di produzione. Le riprese dovrebbero iniziare nell’estate del 2025.

Heartstopper | Annuncio Netflix

Heartstopper tornerà, più grande che mai. Un film di Heartstopper, il capitolo finale basato sul sesto volume di Alice Oseman, sta arrivando. pic.twitter.com/WoPn1HilnY — Netflix Italia (@NetflixIT) April 22, 2025