La lotta per la vita nel cuore del grande e gelido nord sta per cominciare: Paramount Pictures ha rilasciato il primo e spettacolare trailer ufficiale di Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio, il nuovo survival thriller che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 settembre 2026.

Diretto dal regista di culto David Ayer (Fury, Suicide Squad), il film vede come protagonista assoluto un monumentale Brad Pitt nei panni di un ex soldato d’élite costretto a superare i propri limiti fisici e psicologici per superare l’inferno bianco in compagnia del suo collega canino. La pellicola promette di unire l’azione viscerale e cruda tipica del cinema di Ayer a una profonda componente emotiva, dove l’istinto di conservazione si intreccia in modo indissolubile con l’amore e la fedeltà più assoluti.

Heart of the Beast la trama del film tra wilderness e il legame con un cane militare

La drammatica trama di Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio si sviluppa subito dopo un catastrofico incidente aereo in cui l’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova improvvisamente isolato e disperso nei territori più selvaggi, impervi e inospitali dell’Alaska. In questo scenario spietato dominato da temperature sotto lo zero, tempeste di neve e predatori letali, l’uomo non sarà del tutto solo: al suo fianco c’è infatti Odino, il suo fedele cane militare ed eroe a quattro zampe con cui ha condiviso in passato missioni ad altissimo rischio in giro per il mondo. Per Belmont la missione cambierà radicalmente prospettiva perché non conterà soltanto sopravvivere alle insidie della natura, ma soprattutto proteggere e salvare chi ama, spingendo la strana coppia a fidarsi ciecamente l’uno dell’altro in un cammino verso la salvezza che testerà la loro resistenza fino al limite estremo.