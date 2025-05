Heart Eyes: Appuntamento con la Morte | Il trailer italiano del film

Eagle Pictures ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Heart Eyes: Appuntamento con la Morte, lo slash-horror a tema San Valentino.

In pieno stile “San Valentino di Sangue“, e dopo il grande successo ottenuto al box office USA, il nuovo horror diretto dallo specialista Christopher Landon si prepara al lancio in Italia il prossimo 12 giugno 2025. Al centro della trama, come anticipa il titolo del film, un killer che utilizza una maschera con occhi di cuore per tormentare ed uccidere le coppie innamorate.

Heart Eyes è approdato nelle sale USA lo scorso 7 febbraio.

Heart Eyes: Appuntamento con la Morte | Cosa Sappiamo del Film

Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa e la Jordana Brewster di Fast & Furious sono i protagonisti del film, mentre Phillip Murphy e Christopher Landon & Michael Kennedy hanno firmato la sceneggiatura, con Josh Ruben impegnato in cabina di regia. Christopher Landon, Greg Gilreath e Adam Hendricks sono i produttori, mentre Gary Barber, Chris Stone, Mel Turner, Phillip Murphy e Michael Kennedy sono i produttori esecutivi.

Trama: Quando il killer degli occhi a cuore colpisce Seattle, due colleghi che fanno gli straordinari il giorno di San Valentino vengono scambiati per una coppia dall’inafferrabile killer cacciatore di coppie. Ora devono trascorrere la notte più romantica dell’anno correndo per salvarsi la vita.