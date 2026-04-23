Dopo il successo a sorpresa del primo capitolo, che ha saputo conquistare il pubblico globale con un mix inedito di commedia romantica e terrore slasher, Paramount Pictures e Spyglass Media Group hanno ufficialmente dato il via libera a Heart Eyes 2. Lo studio ha già fissato la data d’uscita per l’11 febbraio 2028, puntando nuovamente sul weekend di San Valentino per capitalizzare il successo del concept. La notizia è stata confemata stamane da THR.

Il primo film, che vedeva protagonisti Mason Gooding e Olivia Hoult nei panni di due colleghi scambiati per una coppia da un serial killer spietato, ha incassato oltre 33 milioni di dollari in tutto il mondo. Un risultato solido che ha spinto Paramount a subentrare anche nella co-produzione e co-finanziamento globale (superando l’accordo di distribuzione domestica precedentemente detenuto da Sony).

Il ritorno di Josh Ruben e del team creativo originale

Alla regia tornerà Josh Ruben, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Darcy Fowler. Il soggetto originale porta ancora una volta la firma di Christopher Landon (Auguri per la tua morte) e Michael Kennedy, i “padri” del primo capitolo. Sebbene sia ancora troppo presto per confermare il ritorno di Gooding o Hoult nel cast, la produzione promette di mantenere lo stesso spirito frenetico e irriverente che ha reso il primo film un piccolo cult istantaneo.

A differenza del primo Heart Eyes, prodotto in tempi record (solo nove mesi dal pitch alla sala), per questo sequel il team avrà più “spazio di manovra” per espandere la mitologia del killer di San Valentino.