Da HBO il trailer ufficiale di Perry Mason, la serie tv

Questa sera l'emittente HBO ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Perry Mason, la serie tv dedicata al personaggio creato dal romanziere Erle Stanley Gardner.

Nel mostrarvi il trailer (lo trovate in fondo al nostro articolo), ricordiamo che la messa in onda americana della serie tv è fissata per il 21 giugno prossimo, mentre si attendono ancora novità sul fronte distribuzione internazionale.

PERRY MASON

PRODUZIONE : La serie è tratta dall'omonimo romanzo firmato da Erle Stanley Gardner. Tra i produttori spicca il nome di Robert Downey jr.

: La serie è tratta dall'omonimo romanzo firmato da Erle Stanley Gardner. Tra i produttori spicca il nome di Robert Downey jr. CAST : Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor.

: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor. TRAMA : La serie sarà ambientata nella Los Angeles del 1931, con il personaggio creato da Erle Stanley Gardner alle prese con i traumi legati alle sue esperienze di guerra vissute in Francia e a un matrimonio andato in mille pezzi. La situazione cambia però quando Perry Mason si ritroverà alle prese con un caso che lo mette alla prova, portandolo a cercare la verità in una città divisa e indirizzandolo verso una possibile redenzione.

: La serie sarà ambientata nella Los Angeles del 1931, con il personaggio creato da Erle Stanley Gardner alle prese con i traumi legati alle sue esperienze di guerra vissute in Francia e a un matrimonio andato in mille pezzi. La situazione cambia però quando Perry Mason si ritroverà alle prese con un caso che lo mette alla prova, portandolo a cercare la verità in una città divisa e indirizzandolo verso una possibile redenzione. DISTRIBUZIONE: Su HBO dal 21 giugno 2020.

IL TRAILER