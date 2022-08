HBO Max ha diffuso in rete il teaser trailer della terza stagione di Pennyworth, la serie dedicata al famoso maggiordomo di casa Wayne.

Nonostante non abbia ancora ottenuto una data di lancio su HBO Max, la terza stagione della serie tv tratta dai fumetti DC Comics si è mostrata questa sera attraverso un breve teaser trailer che offre un bel po’ di azione. Ricordiamo che ai dieci episodi della terza stagione di Pennyworth è stata aggiunto il sottotitolo The Origin of Batman’s Butler, e che il mese di lancio sarà ottobre.

Qui di seguito il teaser trailer:

PENNYWORTH

Bruno Heller è lo showrunner, mentre Danny Cannon è impegnato come produttore e regista. NEL CAST Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, Jason Flemyng, Paloma Faith, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram e Harriet Slater. SU HBO MAX da ottobre 2022.

TRAMA: Nella terza stagione la storia farà un salto temporale di cinque anni, arrivando al momento in cui la guerra civile è finita e una rivoluzione culturale ha cambiato il mondo, questo getterà le basi per una nuova epoca di supereroi e supervillain.