Il produttore Greg Berlanti ha chiuso un accordo con HBO per realizzare due serie tv ambientate nel DC Universe, una delle quali dedicata a Green Lantern.

L'annuncio è arrivato quest'oggi attraverso un comunicato ufficiale direttamente dall'evento noto come WarnerMedia Day. Oltre a sviluppare una rivisitazione della leggenda di Green Lantern, il noto produttore Greg Berlanti si occuperà di una serie antologica nota come Strange Adventure, dove volta per volta personaggi del DC Universe intersecheranno la propria vita con quella di comuni mortali.

Per Berlanti si tratta dell'ennesima espansione del suo "dominio" televisivo legato al DC Universe, a tal proposito ricordiamo che sono state create o co-create da lui anche Arrow, The Flash, Doom Patrol, Titans e tante altre dell'Arrowverse. Il produttore ha anche co-firmato la sceneggiatura dello sfortunato cinecomic Green Lantern, con protagonista Ryan Reynolds.

Entrambe le serie tv faranno parte del catalogo di HBO Max.

Strange Adventures (Serie Tv)

Strange Adventures è basato sui personaggi di DC ed è prodotto da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television. Berlanti, Sarah Schechter e lo showrunner/scrittore John Stephens sono i produttori esecutivi. Charlie Huston è un coproduttore esecutivo, Brigitte Hales è produttore e Selwyn Seyfu Hinds è un produttore di consulenza.

Green Lantern (Serie Tv)

La serie ispirata alla Lanterna Verde, sarà basata sui personaggi dell'iconico fumetto DC, sarà prodotta dalla Berlanti Productions in associazione con la Warner Bros. Television.