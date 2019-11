I mitici Friends di Central Perk potrebbero presto tornare ad allietare i propri fan, ma non con la classica riproposizione dei vecchi episodi, ma con una vera e propria reunion televisiva.

Secondo un report del The Hollywood Reporter il nuovo servizio di streaming HBO Max sarebbe pronto a riunire il cast originale (Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc) in una sorta di reunion televisiva.

Al momento non è nota la natura della reunion, ma dalle informazioni raccolte dalla fonte pare che anche i creatori della serie tv (Marta Kauffman e David Crane) sarebbero attualmente in trattative con l'emittente HBO.

Nel 2016 il cast "quasi" al completo (mancava solo Matthew Perry) si è riunito per festeggiare la carriera del noto regista televisivo James Burrows. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti, sperando che il progetto non faccia la stessa "fine" di BH90210 (revival di Beverly Hill's 90210), cancellato dopo una sola stagione (qui i dettagli).