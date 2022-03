HBO Max ha ordinato ufficialmente la serie sul Pinguino di Colin Farrell

Nella serata che sarà ricordata per l’ennesimo rinvio di molti dei film del DC Extended Universe, arriva una buona notizia per tutti coloro che attendevano aggiornamenti dall’annunciata serie sul Pinguino di Colin Farrell.

Poche ore fa, infatti, SuperHeroHype ha riferito che HBO Max ha ufficialmente ordinato la realizzazione della serie tv interamente incentrata sul Pinguino di Colin Farrell visto nel recente successo The Batman, il cui titolo sarà The Penguin. La serie verrà supportata da Matt Reeves e Dylan Clarke in cabina di produzione esecutiva, con lo stesso Farrell nel ruolo anche di produttore. La showrunner sarà Lauren LeFranc (Agents of SHIELD). Al momento non sono noti altri dettagli.

Come noto, The Penguin non sarà l’unico spin-off televisivo di The Batman, è oramai noto infatti che Warner Television e Matt Reeves stanno sviluppando una serie incentrata sugli orrori del celeberrimo Arkham Asylum, serie precedentemente nota come Gotham PD (qui i dettagli del cambio di piano della Warner).